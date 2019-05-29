Ali Bilkay kimdir? İzmir eski emniyet müdürü Ali Bilkay neden tutuklandı, kaç yıl hapis cezası aldı?

Ali Bilkay kimdir? İzmir'de, FETÖ/PDY'nin kumpası olduğu ortaya çıkan ve tüm sanıkların beraat ettiği 'askeri casusluk' davasının soruşturması aşamasında sahte delil ürettikleri iddia edilen 13'ü tutuklu, 90 polis ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in yargılandığı davada karar açıklandı. İzmir eski Emniyet Müdürü Ali Bilkay, "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında FETÖ’den 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Vatandaşlar, Ali Bilkay’ın biyografisini araştırmaya başladı. ? Ali Bilkay, 1958 yılında Ordu ili Perşembe ilçesinde doğdu. 1974 yılında Polis Koleji’ne girdi. 1977 yılında Polis Kolejinden, 1980 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu.İlk görev yeri olarak Adana iline atandı. Devlet Lisan Okulu’nu 1985 yılında bitirdikten sonra Misyon Koruma görevi için ABD’nin Los Angeles kentinde 2 yıl çalışıp, 1988 yılında Polis Akademisine atandı. 10.11.2011 tarihinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. İşte ayrıtnıları…

ALİ BİLKAY NEDEN 11 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI?

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin kumpası olduğu ortaya çıkan ve tüm sanıkların beraat ettiği 'askeri casusluk' davasının soruşturması aşamasında sahte delil ürettikleri iddia edilen 13'ü tutuklu, 90 polis ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan İzmir eski il emniyet müdürü Ali Bilkay'ı 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

ALİ BİLKAY KİMDİR?