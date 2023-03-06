Ali Erbaş, depremzedelerle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu yerleşkesindeki konteyner kente geçen Erbaş, Diyanet Çocuk Etkinlik çadırındaki çocuklarla sohbet etti.

Konteyner kentte yaşayan görme engelli Görkem ailesi ile 6 kişilik Ağagürbüz ailesini ziyaret eden Erbaş, geçmiş olsun dileklerini iletti, ailelerin Berat Kandili'ni tebrik etti.



Erbaş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar kampüsünde bulunan çadır kentte Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) günlük 6 bin 500 kişilik yemek yapılan mobil mutfak aracı ile yemek dağıtım noktasına gelen Erbaş, depremzedelere yemek dağıttı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından Kavlaklı Organize Sanayi Camisi'nde Kahramanmaraş geneli için kurulan Deprem Lojistik Merkezi'ndeki depoları da inceleyen Erbaş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KAPIÇAM ŞEHİR MEZARLIĞI'NDA DUA ETTİ

Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda depremde hayatını kaybedenler için dua eden Erbaş, mezarlıkta bulunan ailelere başsağlığı diledi, Berat Kandili'ni tebrik etti.

Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesi'ndeki çadır kente de giden Erbaş, burada TDV'nin yemek faaliyetlerini kontrol etti.