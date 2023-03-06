İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2023 Pazartesi / 14 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9053
  • EURO
    20,1848
  • ALTIN
    1125.14
  • BIST100
    5392.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Ali Erbaş, depremzedelerle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta Karacasu konteyner kent ile Avşar çadır kentlerini ziyaret etti.

AA6 Mart 2023 Pazartesi 18:04 - Güncelleme:
Ali Erbaş, depremzedelerle bir araya geldi
ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu yerleşkesindeki konteyner kente geçen Erbaş, Diyanet Çocuk Etkinlik çadırındaki çocuklarla sohbet etti.

Konteyner kentte yaşayan görme engelli Görkem ailesi ile 6 kişilik Ağagürbüz ailesini ziyaret eden Erbaş, geçmiş olsun dileklerini iletti, ailelerin Berat Kandili'ni tebrik etti.

Erbaş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar kampüsünde bulunan çadır kentte Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) günlük 6 bin 500 kişilik yemek yapılan mobil mutfak aracı ile yemek dağıtım noktasına gelen Erbaş, depremzedelere yemek dağıttı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından Kavlaklı Organize Sanayi Camisi'nde Kahramanmaraş geneli için kurulan Deprem Lojistik Merkezi'ndeki depoları da inceleyen Erbaş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KAPIÇAM ŞEHİR MEZARLIĞI'NDA DUA ETTİ

Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda depremde hayatını kaybedenler için dua eden Erbaş, mezarlıkta bulunan ailelere başsağlığı diledi, Berat Kandili'ni tebrik etti.

Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesi'ndeki çadır kente de giden Erbaş, burada TDV'nin yemek faaliyetlerini kontrol etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.