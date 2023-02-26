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Ali Erbaş, Malatya DİB koordinasyon ve Lojistik Merkezini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malatya'da konteyner kent ile Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Deprem Koordinasyon ve Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti

AA26 Şubat 2023 Pazar 16:26 - Güncelleme:
Ali Erbaş, Malatya DİB koordinasyon ve Lojistik Merkezini ziyaret etti
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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, depremlerin ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konteyner kentteki depremzedeleri ziyaret etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile görüşerek faaliyetler hakkında bilgi alan Erbaş, daha sonra çadır kentte kurulan 300 kişi kapasiteli mescidi inceledi.

İlçe merkezindeki TDV aşevi ve mobil ikram aracının bulunduğu alana geçen ve burada çocuklara kitap hediye eden Erbaş, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi 2. Organize Sanayi bölgesindeki il geneli için kurulan Deprem Lojistik Merkezi'nde de incelemelerde bulunan Erbaş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erbaş, daha sonra DİB ve TDV tarafından Ahmediye Kız Kuran Kursunda kurulan Deprem Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu. Deprem bölgesinde görev yapan koordinatör il müftüleriyle toplantı yapan Erbaş, sahadaki son durum ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette Erbaş'a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç de eşlik etti.

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