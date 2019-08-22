TRT İstanbul Radyosundan emekli Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Gürlü, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kanser nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gören ve iki hafta önce hastaneye kaldırılan sanatçı, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ali Gürlü kimdir? sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Birçok türküyü yorumlayan, "Çekemedim Akça Kızın Göçünü" isimli eserle tanınan Gürlü için yarın TRT İstanbul Radyosunda tören gerçekleştirilecek.

ALİ GÜRLÜ HAYATINI KAYBETTİ!

Kanser nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gören ve iki hafta önce hastaneye kaldırılan sanatçı, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Birçok türküyü yorumlayan, "Çekemedim Akça Kızın Göçünü" isimli eserle tanınan Gürlü için yarın TRT İstanbul Radyosunda tören düzenlenecek.

Gürlü'nün cenazesi, öğle vakti Şakirin Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kanlıca Mezarlığı'nda defnedilecek.

Ali Gürlü, Eskişehir Mahmudiye'de 1947'de dünyaya gelen Ali Gürlü, 1966'da TRT'nin açtığı stajyer sanatçı sınavını kazanarak TRT İstanbul Radyosunda üç yıl süren bir eğitim aldı. Daha sonra askerlik görevini tamamlayan Gürlü, 1970'te TRT İstanbul Radyosunda Türk halk müziği sanatçısı olarak göreve başladı. Çok sayıda albüme imza atan ve 1997'de emekli olan Ali Gürlü, TRT'de program yapmaya ve konserler vermeye devam ediyordu.

ALİ GÜRLÜ KİMDİR?

Ali Gürlü, 1947 yılında Eskişehir Mahmudiye’de dünyaya geldi. 1966 yılında TRT’nin açtığı stajyer sanatçı sınavını kazanarak, İstanbul Radyosu’nda çalışmaya başladı. Üç yıl süren bir eğitimden sonra askerlik görevini de tamamladı ve 1970 yılında TRT İstanbul Radyosu’nda Türk halk müziği sanatçısı olarak göreve başladı. Çok sayıda albümleri olan ve 1997 yılında emekli olan usta sanatçı, TRT'de halk müziği programları yapmaya ve konserler vermeye devam ediyordu.