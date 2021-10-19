Ali Koç: (Özdemir Bayraktar'a) 'Sizi korumalı bu ülke' demiştim

AA 19 Ekim 2021 Salı 22:07 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 22:11

Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda, Türkiye'de geliştirilip seri üretime geçen ilk ve tek yerli şanzımanın tanıtım töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'a rahmet diledi.

ALİ KOÇ: (ÖZDEMİR BAYRAKTAR'A) 'SİZİ KORUMALI BU ÜLKE' DEMİŞTİM

12 yıl önce Özdemir Bayraktar'la görüştüğünü ifade eden Ali koç, "Organize sanayide küçük bir atölyede, bugün yaptıkları işe baktığımızda bayağı küçük bir atölyede, evlatlarıyla. Hikayesini anlattı bize. Biz niye gitmiştik oraya? Rahmetli eniştem Nusret Arsel hikayesini bir gazetede okuyor. Gidiyor tanışıyor. Bizim haberimiz yok o zaman, dost oluyorlar. Oğullarıyla tanışıyor, o kadar etkileniyor ki bize talimat veriyor, biz de savunma sanayi işindeyiz, 'Özdemir Bey'le Bayraktar ailesiyle bir iş yapın.' diye. Çok gittik geldik, yapamadık. Özdemir Bey, 'Ya business plan musiness plan ben anlamam, vereceksiniz şu kadar parayı ben de yapacağım size, istediğiniz kadarıyla yapacağız' demişti. Olmadı, nasip olmadı. Keşke olsaydı, çünkü o zaman bile bu ailenin insansız hava aracı, havacılık sanayinde o zamanın şartlarında yaptıklarına baktığım zaman şöyle demiştim kendisine, 'Sizin oğullarınız, siz bir milli servetsiniz, değersiniz. Sizi korumalı bu ülke' demiştim" dedi.