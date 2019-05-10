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İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Yerlikaya, AK Parti ve CHP Grup Başkan Vekillerini kabul etti

İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya AK Parti İBB Meclis Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile CHP İBB Meclis Grup Başkan Vekili Av. Doğan Subaşı’nı kabul etti.

  • İHA
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İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Saraçhane’deki İBB Binası'nda AK Parti İBB Meclis Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile CHP İBB Meclis Grup Başkan Vekili Av. Doğan Subaşı’nı kabul etti. Üçlü arasında yapılan görüşmede pazartesi günü başlayacak Mayıs ayı Meclis gündemi ele alındı.

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