Ali Yerlikaya kimdir Yeni İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kaç yaşında nereli

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ALİ YERLİKAYA KİMDİR? (İSTANBUL'UN YENİ VALİSİ)



11 Ekim 1968 tarihinde Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladıktan sonra, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “Kamu Yönetimi” bölümünden mezun oldu.





1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı.



1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı.



Sırasıyla; Hilvan (Şanlıurfa) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.



29 Mayıs 2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09 Şubat 2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.



13 Aralık 2007-17 Mayıs 2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23 Mayıs 2010-09 Ağustos 2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17 Ağustos 2012-03 Mart 2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi olarak görev yaptı.



16 Şubat 2015 tarih ve 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Gaziantep Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya, evli ve dört çocuk babasıdır.