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Alibey barajında su seviyesi azalıyor!

Kurak bir mevsim geçiren İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalıyor. Bununla birlikte Alibey Barajı'nda batık halde bulunan 2 araç suların çekilmesiyle yüzeye çıktı.

IHA1 Mart 2023 Çarşamba 17:33 - Güncelleme:
Alibey barajında su seviyesi azalıyor!
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Mega kent İstanbul, kurak bir kış mevsimi geçiriyor. Yağmur ya da kar yağışının etkili olmadığı kentteki barajlardaki su seviyesi de azalıyor. Su seviyesi bugün itibariyle yüzde 10.69'a gerileyen Alibey Barajı'nda suların bir kısmı çekildi. Bir süre önce baraja gömülen 2 araç da su yüzeyine çıktı. 20 metre arayla görüntülenen otomobillerin sahiplerinin kim olduğu bilinmezken, paslanan araçlar dron ile görüntülendi.

Araçları gördükten sonra yetkililere haber verdiğini söyleyen Nurol Eker, "Göl kenarında sürekli geziniyorum her hafta sonu buradayım. Şüpheli gördüğüm her şeyi yetkili birimlere bildiriyorum. Şahıslar dalgıçlarla gelmişler, bakmışlar. Herhangi bir canlı da yok. 3 buçuk senedir buradayım araçları ilk defa görüyorum. Göl suyu yaklaşık 10-15 metre çekilmiş. Her şeyi fotoğraflayıp kaydediyorum ve yetkililere iletiyorum" dedi.

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