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Alibeyköy'de sürücülerin yol verme kavgası kameralara yansıdı

Alibeyköy’de bir motosiklet sürücüsüyle minibüs şoförünün yol verme kavgası karakolda bitti. Tarafların birbirine saldırdığı kavgada motosiklet sürücüsü boynundan ve başından yaralandı. Kavga anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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Olay, Alibeyköy'de dün sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Kadir Çağatay ile bir minibüs şoförü arasında yol verme kavgası çıktı. Önce sözlü olarak tartışan sürücüler daha sonra birbirlerine saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar tarafları ayırmak için olay yerine koştu. Vatandaşların tüm çabalarına rağmen sakinleşmeyen sürücülerin kavgası karakolda bitti.

Kavgada sağlık memuru olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Çağatay’ın kaşı açıldı ve boynundan hafif yaralandı. Kavga anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin birbirine saldırdığı anlar yer alıyor. Kavgayı gören vatandaşlar ise tarafları ayırmak ve sakinleştirmek için çabalıyor

"ŞOFÖR KOLTUĞUNU BIRAKMIŞ BANA CAMDAN MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Sağ şeritte ilerlerken minibüsçüden yol istediğini söyleyen Kadir Çağatay, “Kornayı çaldım, bana yol vermedi. Ondan sonra birkaç kere daha kornayı çaldım. Aynaya bakıp bana düz devam ediyor. O trafikte sağ şeritte ilerliyorum. Minibüsten yol istedim, bana yol vermedi. Sola geçtim, soldan devam ederken minibüsçü bana ‘Ne yapıyorsun sen? Sağ şeritteyim zaten sana yol mu vereceğim?’ dedi. İçeride insanlar var adam şoför koltuğunu bırakmış bana camdan müdahale etmeye çalışıyor” dedi.

"DİREKT BOĞAZIMA SARILDI"

Kavga anlarını anlatan Çağatay, “Sağa çektim, önüne doğru geçtim. İndikten sonra direkt boğazıma sarıldı. Sarıldıktan sonra can havliyle kendimi korumaya çalıştım, ben de vurdum. Yanımda bayan arkadaşım da vardı. Ortalık karıştı. Ortalığı yatıştırmaya çalışan vatandaşlar da vardı. O halde bile kızgın bir boğa gibiydi. Durduramıyor kimse adamı. 2 defa motorumu düşürdü, tekme attı. Diğer minibüsçü arkadaşları geldi. Bu sefer hepsi birlik olup bana saldırmaya başladılar. Geldi tekrar vurdu, kaşımı yardı” ifadelerini kullandı.

Şikayetçi olmak için karakola giden Çağatay, dışarıda minibüs şoförü ve arkadaşlarının beklemesi üzerine tedirgin olduğunu belirterek şikayetçi olmaktan vazgeçtiğini söyledi. Minibüs şoförünün karakola giderken kaçmaya çalıştığını söyleyen Çağatay, “Dolmuşçu da gelmiş 5-6 arkadaşıyla kapıda bekliyor. Ben de mağdurum, işe gidecektim geç kaldım. Kaşım açıldı. Hastaneye gidip dikiş attıracağım” şeklinde konuştu.

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