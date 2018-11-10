Alışveriş arabasındaki çantayı çaldılar, boşalttılar, yerine bıraktılar

Esenyurt, Mevlana Mahallesi'nde 6 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda Mısır uyruklu Dına S. polise başvurarak alışveriş arabasına bıraktığı çantasını geri aldığında içinde bulunan 25 bin dolar ve ziynet eşyalarının çalındığını fark ettiğini söyledi. Kadının şikayeti üzerine Alışveriş merkezi güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri hırsızlığın şikayetten saatler önce olduğunu olayın saniye saniye görüntülendiğini tespit etti.

ÖNCE ÇALIP SONRA BOŞ ÇANTAYI YERİNE BIRAKMIŞLAR



Görüntülerde iki kadın bir çocuktan oluşan hırsızlardan birinin eline aldığı bir elbise ile perdeleme yaparak alıveriş arabasından çantayı çaldığı görüldü. Daha sonra biraz uzaklaşan kadınların çantayı açarak içindeki paraları ve ziynet eşyalarını kendi çantalarına aktardıkları tespit edildi. Şüphelilerin daha sonra boşalttıkları çantayı yine perdeleme yaparak alıveriş arabasına bıraktıkları belirlendi. Bu olay sırasında alışveriş arabasında bulunan mağdurun çocuğunun kadınları fark ettiği ancak ne olduğunu anlayamadığı görüldü.

POLİS GÖRÜNTÜLERDEN TANIYIP YAKALADI



Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada çantayı yerine bırakan kadının kimliği tespit edildi. 3 ay önce de benzer bir suçlamayla gözaltına alındığı anlaşılan Gaye Y.(21) Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

BU DEFA TUTUKLANDI



Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Daha önceden 17 kez polise geliş kaydı bulunan Gaye Y.'nin çıkarıldığı mahkeme tarafından bu kez tutuklandı.