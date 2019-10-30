Alışveriş merkezinde tarihi eser satmaya çalışırken yakalandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser satmaya çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
- AA
Karşıyaka ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Takibe alınan Adnan A, alışveriş merkezinin otoparkında yakalandı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, 4 Lidya dönemine ait elektron sikke, 6 Helenistik, Roma, Bizans dönemine ait gümüş sikke, 5 takı parçası ve mühür ele geçirildi.
Şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.
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