Alışveriş merkezinde yürüyen merdiven kazası: 28 yaralı

Alınan bilgiye göre, Canik Fatih Ortaokulu'ndan bir grup öğrenci, öğretmenleri gözetiminde bir alışveriş merkezindeki sinemaya götürüldü.

Sinema çıkışı yürüyen merdivenle aşağı inmek isteyen öğrenciler, merdivenin son basamaklarında bir arkadaşlarının takılarak düşmesi sonucu birbirlerine çarparak üst üste devrildi.

Kazada, 28 öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar ile merdivende sıkışma olabileceği ihtimali üzerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Olayı duyan veliler de alışveriş merkezine gelerek bilgi almaya çalıştı.

Öğrencilerin bir kısmı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bazı öğrenciler de aileleri tarafından hastaneye götürüldü.

Samsun Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kazada yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"23 Ekim 2018 Salı günü saat 11.53'te ilimizde bulunan bir AVM'de yürüyen merdivende meydana gelen kazada yaralanan 28 öğrencimiz 15 ambulansla kısa sürede çeşitli hastanelere ulaştırılmış olup tedavileri devam etmektedir. Can kaybının yaşanmadığı olayda öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimizle acil şifalar dileriz."