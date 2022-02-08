Alışveriş yaptıktan sonra marketten çıkarken ayağı takılarak yere düşen yaşlı adam öldü

IHA 8 Şubat 2022 Salı 09:40 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 09:40

Olay, Merkezefendi ilçesi Alpaslan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 83 yaşındaki Hulusi Ucuzoğlu, ihtiyaçlarını karşılamak için markete giderek alışveriş yaptı. Bu esnada dışarı çıkan yaşlı adam, ayağının takılması sonucu düştü. Yaşlı adamın hareketsiz bir şekilde durması üzerine yardımına koşan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık görevlileri, Ucuzoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.