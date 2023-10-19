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Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 20. yıl dönümü... Mustafa Şentop: Filistin meselesi bütün insanları ilgilendiren bir meseledir

Esenler Belediyesince düzenlenen 'Aliya İzzetbegoviç Sempozyumu'nda konuşan Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Filistin meselesi sadece Filistinlilerin, sadece Arapların, sadece Müslümanların değil dünyadaki bütün insanları ilgilendiren bir meseledir.' dedi.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 17:26 - Güncelleme:
Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 20. yıl dönümü... Mustafa Şentop: Filistin meselesi bütün insanları ilgilendiren bir meseledir
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Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, vefatının 20. yıl dönümünde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde Esenler Belediyesince düzenlenen sempozyumla anıldı.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, burada yaptığı konuşmada, İzzetbegoviç'in ilk kez 1946'da 21 yaşında 3 yıllık hapis cezası aldığını söyledi.

İzzetbegoviç'in hukukçu ve siyaset adamı olduğunu dile getiren Şentop, "İzzetbegoviç'in çok meşhur birçok sözü var. 'Gerçekten savaşı kaybettiğimiz zaman mağlup olmayız. Düşmanımıza benzediğimiz zaman mağlup oluruz.' diyor. Yani düşmanın yaptığı gibi biz de düşmana karşı davranmaya başladığımızda esasen mağlup olmuş oluruz. Niye? Çünkü kendi kimliğimizin ve karakterimizin dışına çıkmış oluyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Şentop, şunları kaydetti:

"Filistin meselesi sadece Filistinlilerin, sadece Arapların, sadece Müslümanların değil dünyadaki bütün insanları ilgilendiren bir meseledir. Akademisyenler makaleler yazarken makalenin başına kısa bir özetini koyarlar. Anahtar kelimeler tespit ederler kendi makaleleriyle ilgili. Bu anahtar kelimeler o makalenin aslında bir araya getirildiğinde bir haritasını ortaya çıkartır. İşte Filistin, Kudüs kelimeleri bu adaletsiz dünya düzeninin anahtar kelimeleridir."

"ALİYA İZZETBEGOVİÇ BİR DAVA ADAMI"

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da İzzetbegoviç'in dava adamı olduğunu anlattı.

Göksu, onun "Batı'nın çifte standardını ve medeniyetinin kokuşmuşluğunu" anlatan yürekli bir Müslüman olduğunu söyleyerek, "Bosna cihadı döneminde Aliya ile çok kez görüşme imkanına sahip olduk. İnsanın ayağını bastığı toprağın kendi kaderiyle ne kadar örtüştüğünü ve o ayağını bastığı toprağın kendi hayat çizgisini nasıl şekillendiğini anlatan, öğreten en kıymetli dava ve mücadele adamı." diye konuştu.

Göksu, şunları kaydetti:

"Biz, Bosna'nın, Filistin'in soykırımlarını, Batı'nın bu topraklar üzerinde uyguladığı bütün soykırımları, dünyada insanlığın vicdanı olan bu milletin çocukları olarak unutmayacağız. Şunu bilsinler ki bizim inandığımız Allah zalimin zulmünü mutlaka bir gün başlarına yıkar. Belki mühlet verir ama mutlaka o kanın içerisinde onlar boğulacaktır. Çünkü yaptıkları karşısında artık arş titriyor. O çocuklar anneler, babalar, bombalar, hastaneler... İnsanın yapma ihtimali olmayacak şeylerin, sözüm ona Batı dedikleri, medeni dedikleri ve medeniyetten nasibini almamış yamyamların Gazze'deki katil yüzlerini teker teker görüyoruz."

Konuşmaların ardından Göksu tarafından Şentop'a hediye takdim edildi.

  • EsenlerBelediyesiSempozyumu
  • Aliyaİzzetbegoviç
  • FilistinMeselesi

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