AA 18 Haziran 2020 Perşembe 16:45 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 17:07

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Erdoğan'a gönderdiği mesajında, BM'de ilk kez bir Türk temsilcinin böyle yüksek bir göreve seçilmesinin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini belirtti.

Bunun Erdoğan'ın teşebbüsüyle gerçekleştirildiğini vurgulayan Aliyev, mesajında, "Türk diplomasisinin liderliğiniz altında yürüttüğü tutarlı ve başarılı faaliyet sayesinde ülkeniz uluslararası arenada büyük nüfuz kazandı. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin ortak çabalarımızla başarılı bir şekilde devam edeceğinden eminim. Bu fırsatı değerlendirerek, size sağlık ve başarılar, kardeş Türk halkına daimi refah diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Volkan Bozkır'a da mesaj göndererek, BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı ve başarı dileklerinde bulundu.