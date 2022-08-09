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Aliyev, Konya'da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na katılmak için Konya'ya geldi. Aliyev'i, havalimanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu karşıladı.

DHA9 Ağustos 2022 Salı 12:22 - Güncelleme:
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Türkiye'nin ev sahipliğinde, Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı, saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadı'ndaki törenle gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak törene katılacak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Konya'ya geldi. Aliyev'i, havalimanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu karşıladı. Aliyev, sporcuların kaldığı, Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Kampüsü'ndeki Oyunlar Köyüne geçerek, burada incelemelerde bulundu ardından dinlenmek üzere otele geçti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve bazı devlet başkanlarıyla yemekte buluşacak.

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