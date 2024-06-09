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Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Aliyev yarın Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

9 Haziran 2024 Pazar 22:33 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Aliyev yarın Türkiye'ye geliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, 10 Haziran 2024 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Ankara'da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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