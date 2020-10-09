Aliyev'den Türk heyetine: Karabağ'a bayrağı birlikte dikeceğiz

09 Ekim 2020 Cuma 08:31 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 08:31

Salı günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla birlikte Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ziyaret eden TBMM Azerbaycan Dostluk Grubu’nın başkanı Şamil Ayrım, Aliyev’in Türk heyetine “Karabağ’a hep birlikte bayracağı dikeceğiz” dediğini söyledi. Ayrım, “Türkiye’nin Azerbaycan’a desteği onlar için çok büyük bir moral oluyor. Sokaklarda Türkiye’ye karşı büyük bir sevgi seli var” ifadelerini kullandı. Azerbaycan’ın Türkiye’den her hangi bir özel talebinin olmadığını söyleyen Ayrım, “Türkiye’nin bu desteğini hissetmeleri Azerbaycan’da bir bayram havası yaratmış. Tüm her taraf bayraklarla donatılmış. Sokaklarda Türkiye’ye karşı büyük bir sevgi seli var” diye konuştu.

SES GETİREN ADIMLAR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Ayrım “Türkiye’nin askeri yönünde kendilerine vermiş olduğu eğitimden dolayı çok başarılı olduklarını söylüyorlar. Azerbaycan’da çok ciddi bir ordu oluştu. Türkiye’nin özellikle tıbbi sahada da ciddi desteği oluyor. ‘Azerbaycan ile Türkiye ilişkileri dünyada ses getiren projelere dönüştü’ diye konuşuyorlar” dedi.

TEK TEDARİKÇİMİZ TÜRKİYE DEĞİL

Aliyev, ülkesine silah sevkiyatı yapan başlıca ülkenin Türkiye olmadığını söyledi. Euronews’e konuşan Aliyev, “Sadece onlardan almıyoruz. Türkiye’den, askeri insansız hava araçları da dahil modern silah almamız kimse için sorun olmamalı. Zira Ermenistan ücretsiz silah alıyor. Bizse parasını ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

OKULLARI BİLE VURUYORLAR

Ermenistan dün yine Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Gence’ye fırlatılan füze, Nizami Gence Müzesi ve bir okulun yakınına düştü. Goranboy’da 1 sivil, top atışları sonucu yaşamını yitirdi, Berde kentindeki bir restoran ile evlerin Tochka-U tipi balistik füzeyle vurulması sonucu 6 sivil yaralandı. Toplam sivil kayıp sayısı 31’e, ölü sayısı ise 154’e çıktı. 928 ev, 45 apartman, 133 kamu binası kullanılamaz hale geldi. Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da son 24 saatte Ermenistan ordusuna ait 10 tank, 6 adet D-20 topu, bir adet Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi, 30 adet otomobilin imha edildiğini aktardı.

DÜNYAYA REZİL OLDU! BBC PAŞİNYAN’I ‘İŞGALCİ’ İLAN ETTİ

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, BBC’de katıldığı programda sunucunun “Uluslararası hukuka göre siz Karabağ’da işgalcisiniz” sözüyle neye uğradığını şaşırdı.

İngiliz BBC televizyonunda yayınlanan Hard Talk programına katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sunucu John Fischer’ın gerçekleri yüzüne vurması nedeniyle oldukça zor anlar yaşadı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, “Dağlık Karabağ Ermenistan’a aittir” kara propagandası yapıyordu. BBC sunucusu Fischer araya girdi ve Paşinyan’a Karabağ’da işgalci olduğu gerçeğini şu sözlerle hatırlattı: “Uluslararası hukuka göre Ermenistan, 25 yıldan fazladır Karabağ ve çevresini yasa dışı bir şekilde işgal ediyor.” Köşeye çıkan Paşinyan yalana sarıldı, “Böyle bir uluslararası hukuk yok” dedi. Fisher, bunun üzerine Paşinyan’a “hukuka iyi bakın” uyarısı yaptı. Paşinyan bir gün sonra bu kez Rus televizyonunda Azerbaycan ve Türkiye aleyhinde iftiralarda bulunurken dünyaya rezil oldu. Sütdyoda elektiriklerin kesilmesiyle karanlıkta kalan Paşinyan ve spiker programa bir süre böyle devam etti.

‘ATEŞKES İÇİN TAKVİM ALMALIYIZ’

Çeyrek asırı aşkın süredir Dağlık Karabağ’daki işgali bitiremeyen AGİT Minsk Grubu ateşkes sağlanması için dün Cenevre’de ilk adımı attı. ABD, Rusya ve Fransa temsilcilerinin katıldığı toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da iştirak etti. İkinci buluşma ise Pazartesi günü Moskova’da yapılacak. Aliyev, sosyal medya hesabından yapılacak bir ateşkesin tek taraflı olamayacağını belirterek “Karar iki taraflı olmalı ve sahada uygulanmalıdır. Ermeni askerlerinin çekilmesi ile ilgili Minsk grubunun onayladığı bir bir takvim almalıyız” diye yazdı.

İSTİHBARAT BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Ermenistan iç siyasetinde Başbakan Nikol Paşinyan başarısızlıkla suçlanmaya başlanırken, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’dan yeni bir hamle geldi. Sarkisyan, yeni bir kararnameyle Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan’ı resmen görevden aldı. Görevden alınmaya dair herhangi bir açıklama yapılmazken, Kryamyan’ın yerine kimin görevlendirileceği konusunda da bilgi aktarılmadı.

AKAR: SUS PUS OLANLAR İKİ YÜZLÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Ermenistan’ın Karabağ’ı işgali ve gerçekleştirdikleri sivil katliamlar karşısında sus pus olanların, bugün sergiledikleri tavır ise maalesef tam bir iki yüzlülüktür. Onların ateşkes çağrısı yerine Ermenistan’ın Karabağ’ı terk etmesini sağlamaları doğru olacaktır. Ermenistan savaş suçu işlemektedir” dedi. Katar için inşa edilen askeri eğitim gemisinin denize inme töreninde konuşan Akar, “Ermenistan, yalan ve iftiraları bırakıp terör örgütleriyle asıl kendisi iş birliği yapmayı kesmeli, bu teröristleri ve paralı askerleri göndermeli, işgal ettiği topraklardan derhal çekilmelidir” dedi.

SİLAH VE ARAÇLARINI BIRAKARAK KAÇIYORLAR

Azerbaycan ordusu, Ermenistan askerlerinin bırakıp kaçması sonucu çok sayıda silah, mühimmat ve aracı ele geçirdi. Koskoca bir konvoyun da terk edildiği görüldü Bu konuda Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarda “Ermenistan cephedeki askerlerine ikmal yapamıyor. Hadrut bölgesinde Ermeni askerleri yiyecek ve yakıt sıkıntısı çekiyor. Üçüncü tabura bağlı askerler silah ve araçlarını bırakıp mevzilerini terk etti” denildi.