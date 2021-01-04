İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Ocak 2021 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,379
  • EURO
    9,0605
  • ALTIN
    458.317
  • BIST100
    1493
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aliyev'e anlamlı ödül! ''Türk dünyasının emperyalistlere karşı ortak başarısıdır''
Güncel

Aliyev'e anlamlı ödül! ''Türk dünyasının emperyalistlere karşı ortak başarısıdır''

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı, (TÜRKSAV), '19 Mayıs Türk Dünyası Diriliş Ödülü'nün bu yıl Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e verilmesini kararlaştırdı.

AA04 Ocak 2021 Pazartesi 11:35 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 11:35
ABONE OL

TÜRKSAV'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Akengin, 25 yıldır Türk dünyasıyla ilgili etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Akengin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Anadolu yaylalarından başlattığı Türk dünyasının diriliş hareketinin bugün de Orta Asya bozkırlarında ve Kafkasya vadilerinde Türk dünyası liderleri öncülüğünde işgalci emperyalizme karşı sürdürüldüğünü vurguladı.

Azerbaycan'ın geçen yıl kazandığı zafere dikkati çeken Akengin, "2020 yılında Azerbaycan, Türk halkının İlham Aliyev önderliğinde Türkiye Cumhuriyetinin yakın desteği ve Türk Keneşi'nin manevi ilgisi ile kazanmış olduğu zafer, aynı zamanda Türk dünyasının işgalci emperyal zihniyetlere karşı ortak başarısıdır. Bu mücadelenin öncülüğünü yapan Sayın İlham Aliyev'e bu ödülü takdim etmekten onur duyacağımızı Yönetim Kurulumuz adına ifade etmek isterim." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.