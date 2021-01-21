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Alkollü bakan yardımcısı görevden alındı

Ukrayna'da trafik kontrolünde durdurulan ve alkollü olduğu görülen Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Vitaliy Nemilostivıy görevden alındı.

DHA21 Ocak 2021 Perşembe 11:13 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 11:13
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Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakan Oleg Uruskiy’nin yardımcısı Vitaliy Nemilostivıy, Kiev’de alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Paylaşılan görüntüde, alkollü yakalanan bakan yardımcısının, aracının anahtarını polise vererek gitmek istediği ve hakkında işlem yapılmasını reddettiği görülüyor.

Bakan yardımcısı olduğunu söyleyen ve polise “Elini indir” diye bağıran Nemilostivıy, gitmekte ısrar edip polise karşı koyunca polisler tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

BAŞBAKAN ŞMIGAL: “KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİL”

Görüntülerin medyada yer alması üzerine açıklama yapan Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, bugün düzenlenen olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısında Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Vitaliy Nemilostivıy’ın görevden alındığını duyurdu. Şmıgal, hükümette kimsenin dokunulmaz olmadığını ve herkesin yasalar önünde eşit olması gerektiğini vurguladı.

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