''Alkollü içecek logosu yüzünden geri çevrildiği'' iddiası yalan çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım çabaları ile ilgili dezeformatif içerikler paylaşıldı. Bunlardan biri de "Üzerinde alkollü içecek logosu olan polar ve montlar AFAD tarafından geri çevrildi" iddiası.

ARKA PLAN VE İDDİALAR

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın ilçeleri olan ve 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından 10 ilde yaşanan büyük yıkımda arama kurtarma faaliyetleri devam ederken sosyal medyada depremle ilgili pek çok dezenformasyon içerikli paylaşımın da yapılmaya başlandığı görüldü. Bu içeriklerden biri de AFAD'ın alkollü içecek firmaları tarafından gönderilen polar ve mont yardımlarının geri çevrildi iddiasıydı.

Bir gönderide Anadolu Efes'ın alt grubu olan Efes Pilsen'in logosu olan bir polar ile birlikte AFAD'ın yardımları kabul etmediğini anlatan bir mesajlaşmanın görüntüsünün yer aldığı iddianın paylaşıldığı görüldü.

BULGULAR

İddiada yer alan görseldeki polar Google Tersine Arama Yöntemi ile taratıldığında poların ikinci el giysi uygulaması olan "Gardrop" uygulamasına yüklendiği görüldü. Görseldeki poların iddia edildiği gibi AFAD tarafından reddedilen polar olmadığı tespit edildi.

Ulaşılan AFAD yetkilisi, bu iddianın doğru olmadığını konuyla ilgili resmi bir açıklama yapacaklarını aktardı.