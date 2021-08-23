Alkollü içecekler için sahte bandrol ürettiği öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

AA 23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:20 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:20

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'ndaki bir ticaret merkezinde bulunan, basım atölyesi olarak faaliyet gösteren iş yerinde alkollü içeceklerin şişelerine uygulanmak üzere sahte bandrol üretildiğini tespit etti.

Belirlenen adrese 21 Ağustos'ta baskın düzenleyen ekipler, E.D, Y.B. ve Ö.Ö'yü gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda, 8 bin 600 tabakadan oluşan ve üzerinde karekod bulunan 387 bin alkollü içecek bandrolü, bandrollerin yapımında kullanılan hologram ibareli 3 metal kalıp levha, 8 basıma hazır pasaport fotokopisi, belge basımında kullanılan 3 hologram doküman ve isme düzenlenmiş pasaport evrakı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin benzer suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 22 Ağustos'ta adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bildirildi.