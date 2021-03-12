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Alkollü sürücü cami duvarına çarptı: Minibüs çekici ile kaldırıldı

Zonguldak'ta alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği minibüs, cami duvarına çarptı. Sürücü gözaltına alındı.

DHA12 Mart 2021 Cuma 13:35 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 13:35
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Kaza, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi Hatip Sokak'ta meydana geldi. Murat Aydoğmuş (35) yönetimindeki 01 ABZ 231 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Hatip Camii'nin duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün 1.53 alkollü olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Murat Aydoğmuş'a, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ceza kesildi. Caminin duvarını yıkıp bir bölümü içeri giren minibüs çekici ile kaldırıldı.

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