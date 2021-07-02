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Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: Bir polis yaralandı, motosikletteki 2 kişi öldü

Samsun'da, 2.37 promil alkollü olan B.Ç. (34), otomobille önce motosiklete ardından radar uygulamasına hazırlanan polis memuru Emrah Altınsoy'a çarptı. Motosikletteki Murat Uzan (42) ve Berkay Kurt (19) hayatını kaybetti, Altınsoy ise yaralandı.

DHA2 Temmuz 2021 Cuma 10:16 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 10:16
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Kaza, saat 00.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. B.Ç. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, önce seyir halindeki 55 AEB 405 plakalı motosiklete ardından radar uygulaması yapmak için hazırlık yapan polis memuru Emrah Altınsoy'a çarptı. Savrulan motosikletteki Murat Uzan hayatını kaybetti, arkasında oturan Berkay Kurt ile polis memuru Emrah Altınsoy ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Berkay Kurt, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emrah Altınsoy'un ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. Otomobil sürücüsü B.Ç.'nin yapılan testte 2.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. B.Ç., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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