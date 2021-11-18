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Alkollü sürücü sivil polis aracına çarptı: 3 yaralı

Kırıkkale'de, göreve giden sivil polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı. Yapılan kontrolde otomobül sürücüsünün 235 promil alkollü olduğu belirlendi.

DHA18 Kasım 2021 Perşembe 00:38 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 00:38
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Kaza, saat 21.30 sıralarında Yahşihan ilçesi Yeşilvadi Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde meydana geldi. Hakan Aydın yönetimindeki 71 ACF 254 plakalı otomobil, göreve giden polis memuru Mustafa Özgül'ün kullandığı 71 AAG 583 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte sivil polis aracında bulunan polis memuru Ali Akbaba yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü Aydın'ın 235 promil alkollü olduğu tespit edilirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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