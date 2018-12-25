Kırşehir'in Kaman ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen sürücü yayaya çarptı Alınan bilgiye göre Sarıuşağı Mahallesi mevkinde alkollü olduğu tespit edilen S.G., 40 NC 726 plakalı otomobili ile seyir halinde iken otomobilinin kontrolünü kaybedip karşıdan gelen R.G., isimli vatandaşa çarptı.