Kırşehir'in Kaman ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen sürücü yayaya çarptı

Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralanan R.G.’yi Kaman ilçe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İlk müdahalesi yapılan R.G., tedavisinin tamamlanması için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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