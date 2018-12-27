Alkollü sürücüden tuhaf savunma: Kaza yapmadım, park ettim

Sürücüsü alkollü olduğu belirlenen araç, merdiven basamaklarına asılı kalıp hareket edemeyince çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Olay anınını 45 dakika süreyle güvenlik kameralarından takip eden MOBESE ekibi, otomobili sıkıştığı yerden anıta zarar vermeden çıkartan çekici görevlilerini polis telsizinden yaptıkları anonsla tebrik etti. Alkollü olduğu belirlenen sürücü, aracının çekilmesine şu sözlerle tepki gösterdi; “Ben oraya park etmiştim” dedi

Ankara'da araç trafiğine kapalı Yüksel Caddesi'ne giren sürücünün kullandığı otomobil, İnsan Hakları Anıtı önündeki merdiven basamaklarına çarptı. AA'nın haberine göre, Hasan Ali K.'nin kullandığı otomobil gece yarısı araç trafiğine kapalı Yüksel Caddesi'ne girdi. Çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırmayan sürücü, hızla yaya alanında yoluna devam etti. Bir süre caddede ilerleyen otomobil, İnsan Hakları Anıtı önündeki merdiven basamaklarına çarparak asılı kaldı. Merdivene geldiğini anlayamayan sürücü, aracı zorlayarak ilerlemeye çalıştı.

300 PROMİLİN ÜZERİNDE ALKOLLÜ ÇIKTI

Şahsın ne yapmaya çalıştığına anlam veremeyen vatandaşlar, adamı araçtan indirmek için ikna etmeye çabaladı. Daha sonra olaya müdahale eden polis ekipleri, şahsı araçtan indirerek kontak anahtarına el koydu. Polis ekipleri, şahsın 300 promil alkollü olduğunu belirledi.

Yaya alanına dalan aracı durdurmaya çalıştıklarını aktaran caddedeki bir seyyar kokoreççi, olayı şöyle anlattı: “Burada bir duba açık, buraya normalde polis araçları giriyor. Sarhoş birden buradan daldı. Biz ‘dur’ dedik, bir yere kadar peşinden koştuk. Az ilerideki nöbetçi polis arkadaş da ‘dur’ dedi. Durmadı, o yine gitti, az ileride merdivenlerde kaldı. Çıkarmaya çalıştı, çabaladı ama ‘küt’ dedi kaldı. Polis arkadaşlar da çevreye zarar verir diye anahtarı elinden aldı.

“KAZA YAPMADIM, ARACI BURAYA PARK ETTİM”

Ekiplerin cezai işlem uyguladığı sürücü, aracının otoparka çekileceğini öğrenince polis ekipleriyle bir süre tartıştı. Otomobil merdiven basamaklarına asılı kalıp hareket kabiliyetini yitirdiği için çekici aracı çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler hareket kabiliyetinin sınırlı olduğu alandan aracı alıp çekiciye yükledi. Aracının çekilmesine tepki veren Hasan Ali K’nin kaza yapmadığını, otomobili bulunduğu yere park edip bir yere gitmek istediğini söylediği duyuldu.

45 DAKİKALIK ÇALIŞMAYI TEBRİK ETTİLER

Öte yandan, olay anınını 45 dakika süreyle Yüksel Caddesi'ndeki güvenlik kameralarından takip eden MOBESE ekibi, otomobili sıkıştığı yerden İnsan Hakları Anıtı'na zarar vermeden çıkartan çekici görevlilerini polis telsizinden yaptıkları anonsla tebrik etti. Ekipler söz konusu görüntülerin diğer çekici görevlilerinin de eğitimi için kullanılması çağrısında bulundu.