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Alkollü turist ortalığı birbirine kattı, sokak köpeğine saldırdı

Antalya'da, alkollü Rus turist, kredi kartını ATM'ye kaptırınca sinirlendi. Turist önce ATM'yi ardından yerde yatan köpeği tekmeledi. Bu anlar, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA02 Ekim 2020 Cuma 14:32 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 14:32
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Olay, dün gece, Muratpaşa ilçesindeki Işıklar Caddesi'nde bankalara ait ATM'lerin bulunduğu bölgede meydana geldi. Elinde alkol şişesi olan ve ayakta durmakta güçlük çeken Rus turist, para çekmek için ATM önüne geldi. Uzun süre uğraşan turist, kartını ATM'ye kaptırınca yoldan geçen kişiden yardım istedi. Genç yardım etmeyince elindeki şişeden alkol almaya devam eden Rus turist, önce ATM'yi ardından yerde yatan köpeği tekmeledi. Bu anlar, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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