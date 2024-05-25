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Alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 38 bin lira para cezası

Bolu'da, önce kaldırımdaki yayaya, kaçmaya çalışırken de park halindeki otomobile çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 38 bin lira ceza uygulandı.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 19:43 - Güncelleme:
Alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 38 bin lira para cezası
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Ters istikamette ilerlediği Taşhancılar Caddesi'nden Öney Sokak'a giren E.Ç. (22) idaresindeki 14 AAJ 075 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen V.G'ye (62) çarptı.

Kazanın ardından kaçmaya çalışan sürücü, otomobiliyle park halindeki bir araca çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan V.G, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde 2,49 promil alkollü olduğu ve daha önce de aynı şekilde araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirlenen otomobil sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Polis merkezine götürülen E.Ç'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak ile diğer trafik kurallarını ihlalden 38 bin lira ceza uygulandı.

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