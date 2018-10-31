ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi ile eşi gözaltına alındı Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir hastane başhekimi ile eşi gözaltına alındı.