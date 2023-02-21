İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2023 Salı / 1 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8754
  • EURO
    20,1464
  • ALTIN
    1114.54
  • BIST100
    5149.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

“Allah devletimizden razı olsun”

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde evleri yıkılan Ejder Alakuş ve eşi Mukaddes Alakuş, yerleştikleri konteynerler için, “Allah devletimizden razı olsun” dedi.

IHA21 Şubat 2023 Salı 18:44 - Güncelleme:
“Allah devletimizden razı olsun”
ABONE OL

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde on binlerce kişi hayatını kaybederken, yapıların büyük bir kısmı da kullanılamaz hale geldi. Depremlerde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde yıkılan evlerinden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü konteyner kentine yerleşen Ejder Alakuş ve Mukaddes Alakuş ailesi, yaşadıklarını anlattı.

Deprem gecesi uyanık olduğunu, namaza hazırlandığını söyleyen Ejder Alakuş, "Namaza hazırlanacaktık, deprem oldu. 30 saniyeden fazla sallandı. O anda çocukları aldık, dışarıya çıktık. Böyle şey yaşamadık. Sanki bir uğultuyla saat 04.17'de deprem oldu, 04.00'te köpekler havladı. Hanım dedi ki 'köpeklerin havlaması hayra alamet değil' dedi, 15 dakika sonra deprem oldu. Korktuk, bir uğultuyla sanki deprem olurken sanki hava aydınlandı. Hava aydınlandı, deprem bitti geri karanlığa büründük. Allah tarafından aydınlandı" diye konuştu.

Depremde kardeşini ve yengesini kaybettiğini dile getiren Alakuş, "Allah devletimizden razı olsun konteyner verdi, burada yaşıyoruz" dedi.

Mukaddes Alakuş ise yıkılan evlerini 1,5 ay önce aldıklarını kaydederek, "Gelinimle beraber oturuyordum. Gelinim lohusaydı. 6 yaşında bir torunum ve bir bebeğiyle başımız açık, taytla yalın ayak çocuğu aldım, küçük çocuğu oğlan aldı. Üstümüze alçılar düştü, merdivenlerden 'Allah Allah diyerek kaçtık. Herkes çocuklarını bağrına bastı" ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları depremi anlatacak söz bulamadığını vurgulayan Mukaddes Alakuş, "Çok zor bir şeymiş, Allah kimseye göstermesin. Kurban olduğum Allah'ım yaşatmasın. Bunu anlatacak bir şey yok. Her yerden bir uğultu, gürültü. Biz 1'inci kattaydık, bina 10 katlıydı ev çöktü, altta kaldık sandım. Bunu anlatacak kelime yok" cümlelerine yer verdi. Alakuş, 15 gün boyunca çadırda kaldıklarını hatırlatarak, "Oradan sağ olsun devletimiz buraya getirdi. Allah razı olsun. Eksiğimiz yok ama bir ricamız eğer yetkililer verirse bir çamaşır makinesi ve televizyon istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.