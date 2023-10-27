Almadhoun: Filistin halkının hukuku temin edilmezse bölgede barış olamaz

Sultanbeyli Belediyesince bu yıl 10.su düzenlenen "Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali"ne konuk olan ve etkinlikte "Sanal bir dünyada olsaydık" şiirini okuyan Almadhoun, edebi çalışmalarının yanı sıra son iki haftadır süren İsrail-Filistin çatışmalarına değindi.

Almadhoun, Filistinli bir baba ve Suriyeli bir annenin evladı olarak Suriye'de doğduğunu söyleyerek, "Suriye'de Hafız Esad döneminde yaşanan olaylar nedeniyle İsveç'e iltica ederek oradan vatandaşlık aldım." diye konuştu.

Şiirlerini 4 kitapta topladığını dile getiren Almadhoun, eserlerinin yaklaşık 20 dile çevrildiğini ve şimdiye kadar ABD, Almanya, Suriye gibi ülkelerden çok sayıda "en iyi şiir" ve "en iyi kitap" ödülüne değer görüldüğünü aktardı.

Ghayath Almadhoun, çok sayıda şair ve sanatçıyla beraber çalıştığını vurgulayarak, "Jenny Holzer ve Blixa Bargeld ile projelerim oldu. Bunun yanı sıra şiir filmleri alanında eserler de ürettim." ifadesini kullandı.

"İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 28 AKRABAM ŞEHİT OLDU"



Ghayath Almadhoun, sadece barışın ve huzurun tarafında yer aldığının altını çizerek, "Ben siyasetçi veya Filistin'in büyükelçisi değilim. Sadece bir şair, bir sanatçı kimliğiyle konuşuyorum." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında çok sayıda akrabasını kaybettiğine dikkati çeken Filistinli şair, "Son 2 haftada Gazze'de yaşayan akrabalarımdan 28 kişi hayatını kaybetti. Sadece tek bir bombalamada 24 akrabam şehit edildi. Bunlardan 9'u çocuk yaştaydı." açıklamasını yaptı.

Şair Almadhoun, Gazze'de 2,5 milyon kişinin açık hava hapishanesinde yaşatıldığının altını çizerek, "Filistin halkı, hukukunu elde etmediği müddetçe oralarda barışın ve huzurun tekrar hakim olması mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede huzurun hakim olması için İsrail'in herkese hakkını ve hukukunu vermek zorunda olduğunu vurgulayan Almadhoun, şunları söyledi:

"İsrail, yerleşimcilere yer açma, Filistin halkını baskılama gibi zulümlere devam ederse bu çatışma da ebediyen devam eder. Filistin halkının hukuku kendisine verilmezse, şu an yaşananlar sonraki yıllarda da tekrar yaşanır."