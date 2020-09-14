Alman gazetesi manşete taşıdı: Erdoğan'ın siyaseti, kıyafet seçiminden çok daha güçlü

DHA 14 Eylül 2020 Pazartesi 16:47 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 16:47

Die Welt gazetesinde, 'Erdoğan’ın kazanan ceketi moda dünyasını nasıl etkiliyor?' başlıklı bir yazı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ekose desenli ceketlerini’ konu alan yazıda, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de koyu ve tek renk takım elbiseler norm olarak görülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekose desenli ceketlerinin dikkat çektiği belirtildi. Yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasette olduğu gibi kıyafet konusunda da yerleşik normların dışına çıktığı ve kendi vizyonunu ortaya koyduğuna işaret edilirken, görüşlerine yer verilen moda tasarımcısı Ferruh Karakaşlı, "Erdoğan giysileriyle 'vizyonları olan farklı bir şahsım. Norma bağlı kalmıyorum' mesajı veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

'ATATÜRK GİBİ TARİHE GEÇECEK'

Atatürk’ün politikalarının yanı sıra kıyafet stili ile de hatırlandığını kaydeden Ferruh Karakaşlı, "Erdoğan da Atatürk gibi tarihe geçecek; ama belki ondan farklı olarak sadece siyasetiyle. Erdoğan’ın siyaseti, kıyafet seçiminden çok daha güçlü. Hiç de fena hatırlanmayacak. Yaptırdığı otoyollar, köprüler, altyapı projeleriyle anılacak" görüşünü dile getirdi.