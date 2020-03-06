Alman hükümeti İdlib'deki ateşkesten memnun

06 Mart 2020 Cuma 16:08 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 16:08

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Berlin'deki Federal Basın Merkezinde yaptığı açıklamada varılan ateşkesin şu anda uygulanmasının önemli olduğunu belirterek, 'Başkan Erdoğan ve Başkan Putin ile varılan ateşkes uzlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu İdlib'deki siviller için iyi bir haber.' dedi.

Ateşkes ile çok zor durumda olan sivillerin bir nebze nefes alabileceğini belirten Seibert insani yardımların güvenli ve etkin bir şekilde ulaştırılmasına imkan tanınmasını umduklarını kaydetti.

Seibert ayrıca Rusya ve Türkiye savunma bakanlarının gelecek günlerde İdlib çevresindeki otoyollar konusunda bir araya geleceğini ve gelişmeleri takip etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul da Suriye'de siyasi sürecin mümkün hale gelebilmesi için Rusya'nın da sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Breul ayrıca İdlib üzerinde uçuş yasağı getirilmesi konusundaki bir soruya da Rusya'nın bölgede uçuşa yasak bölge konusunu kabul edeceğini düşünemediğini ifade etti.