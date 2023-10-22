Alman siyasetçi: 6 milyon Yahudi'yi Müslümanlar değil Batı öldürdü

İsrail'in Gazze'deki soykırıma varan katliamları sürerken Batı'nın yaşananlara kayıtsız kalması, Alman siyasetçi Todenhöfer'in bir konuşmasındaki, "6 milyon Yahudi'yi öldüren Müslümanlar değildi. Aksine hepsi Batı'nın zorbalıklarıydı." sözlerini yeniden gündeme getirdi.

İşgalci İsrail'in batı destekli katliamı tam 16 gündür devam ediyor. Gazze'yi abluka altına alıp ölüm kusan İsrail'e Batı'dan gelen desteklerin ardından Alman siyasetçi Jürgen Todenhöfer'in sözleri yeniden gündem oldu.

2017 yılında Alman kanalı ZDF'ye katılan siyasetçi Jürgen Todenhöfer'in sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Alman siyasetçi açık açık söylemişti:



"Sanırım biz kendimizi bir yalan içerisine yerleştirmişiz. Bu yalan şu: İyi olan, asil olan, yardımsever olan bizleriz. Gerçek bu değil. Böyle eğlenceli bir programda bu tür ciddi şeyleri söylemek zor. İnanıyorum ki, biz Batılılar dünyayı fikirlerimizin, değerlerimizin ve dinimizin mükemmelliğiyle fethetmedik. Yalnızca ve yalnızca başkalarından daha acımasızca zor kullandık. 6 milyon Yahudi'yi öldüren Müslümanlar değildi..."