Alman vatandaşı Müslüman oldu

Alman vatandaşı Jennifer Paula Görlitz, eşiyle birlikte geldiği Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Eşi Erdinç Efeoğlu'yla Almanya'da yaşayan 40 yaşındaki Jennifer Paula Görlitz, İslam'ı araştırdıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi.

Eşinin memleketi Koçarlı'ya gelen Görlitz, ilçe müftülüğüne başvurdu.

Müftü Kazım Ünsal, kurumda düzenlenen törende Görlitz'e İslam'ın esaslarını anlattı.

Daha sonra şahitler huzurunda kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Görlitz, dua etti.

Ünsal, tebrik ettiği Görlitz'e ihtida belgesi ve Almanca mealli Kur'an-ı Kerim verdi.

