Alman vatandaşı PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Güvenlik Güçlerince PKK kamplarının bulunduğu Irak/Gare-Sedare alanına 25 Kasım 2019'da düzenlenen hava harekâtında etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristlerden birinin "Elefteria Hambi" kod adlı Eva Maria Steiger olduğu ortaya çıktı.

1988 Almanya doğumlu olan Elefteria Hambi Kod Eva Maria Steiger'in 2018 yılında Suriye/Derik alanından YPG'ye katıldığı öğrenildi.

Güvenlik uzmanları; YPG üniformalı fotoğrafları bulunan Elefteria Hambi Kod Eva Maria Steiger'in YPG adına Suriye'de faaliyet gösterirken, PKK kamplarının bulunduğu Irak Gare alanında etkisiz hale gelmesini, PKK/KCK ile PYD/YPG arasındaki organik bağı bir kez daha ortaya koyduğuna işaret ediyorlar.