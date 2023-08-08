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Alman vatandaşı PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'de terör örgütü PKK'ya katılan 'Elefteria Hambi' kod adlı Alman vatandaşı terörist Eva Maria Steiger Irak'taki PKK kamplarında etkisiz hale getirildi.

IHA8 Ağustos 2023 Salı 15:27 - Güncelleme:
Alman vatandaşı PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Güvenlik Güçlerince PKK kamplarının bulunduğu Irak/Gare-Sedare alanına 25 Kasım 2019'da düzenlenen hava harekâtında etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristlerden birinin "Elefteria Hambi" kod adlı Eva Maria Steiger olduğu ortaya çıktı.

1988 Almanya doğumlu olan Elefteria Hambi Kod Eva Maria Steiger'in 2018 yılında Suriye/Derik alanından YPG'ye katıldığı öğrenildi.

Güvenlik uzmanları; YPG üniformalı fotoğrafları bulunan Elefteria Hambi Kod Eva Maria Steiger'in YPG adına Suriye'de faaliyet gösterirken, PKK kamplarının bulunduğu Irak Gare alanında etkisiz hale gelmesini, PKK/KCK ile PYD/YPG arasındaki organik bağı bir kez daha ortaya koyduğuna işaret ediyorlar.

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