Alman yardım ekibi ülkelerine geri döndü: İnanılmaz derecede güçlü insanlar

Almanya'ya dönen International Search and Rescue (ISAR) ile Alman Federal Teknik Yardım Kurumuna (THW) bağlı arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişi, Köln-Bonn Havalimanı'nda AA muhabirine Türkiye'deki çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

ISAR Almanya sözcüsü ve sağlık görevlisi Paul-Philipp Braun, çok yorucu geçen bir haftanın ardından görevlerini başarıyla tamamlayıp geri döndüklerini belirterek, "Sahada her şeyini kaybetmiş, hayatını kaybetmiş pek çok insan gördük. Bunca şey kaybedilmiş olmasına rağmen orada aynı zamanda çok fazla umut ve güven de görebiliyorsunuz. Olaydan hemen sonra uçtuk, bir haftalık zamanı çok iyi kullandık ve değerlendirdik." dedi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde görev yaptıklarını belirten Braun, bir hafta boyunca enkaz altında mahsur kalan insanları bulup tekrar hayata döndürdüklerini ve bunun güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

- "OLAY YERİNE ÇOK ERKEN KONUŞLANDIRILDIK VE BİRÇOK İNSANIN HAYATINI KURTARMA ŞANSINA SAHİP OLDUK"

ISAR kurtarma ekibinin lideri Steven Bayer de görev yaptığı bölgede 4 kişiyi canlı olarak enkaz altından çıkardıklarını kaydetti.

Bayer, "Yaklaşık bir hafta Türkiye'deki deprem bölgesinde çok başarılı şekilde görev yaptık. Burada şanslıydık, olay yerine çok erken konuşlandırıldık ve birçok insanın hayatını kurtarma şansına sahip olduk. Görevimizi tamamlayıp sağ salim eve döndüğümüz için mutluyum." diye konuştu.

- "İNANILMAZ DERECEDE GÜÇLÜ İNSANLAR"

Kurtarma çalışmaları sırasında Türkçe "Zeynep Hanım, Daniel burada korkma." diyerek enkaz altında kalan bir kadını teskin etmeye çalıştığı görüntüsü sosyal medyada paylaşılan doktor Daniel Lankers da "Bu sabah soğukta battaniyelerle enkaz altında kalan insanları gördük ve şimdi Almanya'ya geri döndük. Orada tanıştığım, cesaretlerini kaybetmeyen ve sevdiklerini enkaz altından çıkarmak için savaşmaya devam eden insanlara büyük saygı duyuyorum. Biz de bunun küçük bir parçası olmaya ve onlara yardım etmeye çalıştık. Tüm dileğim Türkiye'deki insanların savaşmaya devam etmesi. Bunu yapmaya devam ediyorlar ve bu insanlar inanılmaz derecede güçlü insanlar." ifadesini kullandı.

Lankers, yaklaşık 50 saat süren operasyonla çöken binanın altından çıkarılan Zeynep isimli 40 yaşındaki kadınının, ertesi gün hastanede yaşamını yitirdiğini öğrenince büyük üzüntü yaşadığını da dile getirdi.

- "KOCA YÜREKLİ İNSANLAR"

Kurtarma ekiplerini havalimanında karşılayıp yollarına çiçekler seren grupta yer alan ve Köln kentinde esnaflık yapan Ömer Aldağ, "Döndüklerinde de böyle teşekkür ettik. Koca yürekli insanlar." dedi.

Aldağ, Türkiye'ye giderlerken de onlarla beraber olduğunu ve yolcu ettiğini belirterek, "Onlarla az da olsa tanışma fırsatım oldu ve nasıl insanlar olduklarını öğrendim. Bugün buraya gelirken insanları toplayıp getirdim çünkü bu insanları kucaklamamız lazım. Giderken nasıl gittiklerini gördüm. Bana bir şey yapmadığım halde teşekkür ediyorlardı, onlara asıl teşekkür edilmesi gereken kişilerin kendileri olduğunu söyledim." diye konuştu.

- GÜLLERLE KARŞILANDI

Kurtarma ekipleri dönüşlerinde Köln-Bonn Havalimanı'nda Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya'nın yanı sıra kalabalık bir grup tarafından Türk-Alman bayrakları ve yollara serilen çiçeklerle karşılandı.

Enkaz altındaki insanları bulmak için özel eğitimli ve kokuya duyarlı arama kurtarma köpekleriyle beraber iki ayrı uçakla yaklaşık bir hafta önce Türkiye'ye giden ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde görev yapan ekip üyeleri, havalimanında bekleyen Türkler, havaalanı çalışanları ve orada bulunan yolcular tarafından alkışlandı, havalimanında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.