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Almanya Başbakanı Angela Merkel: Siyasi çözümden yanayız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından bölgedeki durum için endişeli olduğunu söyledi.

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Merkel, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlenen basın toplantısında zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Almanya Şansölyesi Merkel, İran ile ilgili zirve çerçevesinde dış politika danışmanları arasında görüşmeler yapıldığını belirterek, "Elbette oradaki durum ile ilgili endişeliyiz ve çok gergin olan durumlarda diplomatik müzakereden ve siyasi çözümden yanayız." değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’un yaptığı istişarelerde AB Komisyonu Başkanı için Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki liste başı adaylarının (Spitzenkandidat) hiçbirinin çoğunluğun desteğini alamadığını anımsatan Merkel, "Bu konuda şu an için bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum.'' dedi.

Avrupa Parlamentosunun ilk oturumuna kadar AB Komisyon Başkanlığı için öneri sunmayı hedeflediklerine işaret eden Merkel, "Önümüzde çok iş olmasına rağmen bunu başarmak için şansımız var. AB Liderler Zirvesi’nden çok fazla hayal kırıklığına uğramadım. Dün girişte bugün sürecin sonunda olacağımızı beklemediğimi açıkça ifade etmiştim." diye konuştu.

Merkel, Irak’ın toprak bütünlüğüne ilişkin bir soruya karşılık, ülkesinin Irak politikasında bir değişiklik olmadığını vurgulayarak, "Gündemimize bu konuda bir değişiklik yok. Tutumuz aynen devam ediyor. Irak'ın toprak bütünlüğü bizim için önemlidir.” ifadesini kullandı.

"AB’de üst düzey bir pozisyona hala hayır diyor musunuz?" şeklindeki soruya da Merkel, "Evet, ben hala ‘hayır’ diyorum. Bu çok sorulduğu için şunu eklemek istiyorum; çoğu kez tekrarladığım ve aynı şekilde söylediğim sözlere saygı duyulmadığı için üzgünüm." yanıtını verdi.

Merkel, Brexit ile ilgili olarak ise İngiltere'de başbakanın belirlenmesinin ardından bu konudaki görüşmelerin süreceğini ifade etti.

Alman Şansölye, zirvedeki iklim sorununa ilişkin görüşmelerin beklediğinden daha iyi geçtiğini söyleyerek, ''Almanya olarak hedeflere ulaşabilir miyiz? Evet, bunu yapabiliriz.'' şeklinde konuştu.

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