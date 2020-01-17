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Almanya Başbakanı Merkel 24 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 24 Ocak'ta Türkiye'ye gidecek.

AA17.01.2020  14:58 - Güncelleme: 17.01.2020  15:12

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geleceğini ifade etti. Seibert, görüşmede uluslararası konuların yanı sıra ikili ilişkilerin gündemde olacağını belirtti.

Seibert, ziyaret çerçevesinde Merkel ve Erdoğan'ın Türk Alman Üniversitesi kampüsünün açılışına katılacaklarını da kaydetti.

Bunun yanında, Merkel'in Türk Alman Ticaret Odasının davetine katılarak ekonomi çevreleriyle bir araya geleceği, Türkiye'deki sivil toplum kuruluş temsilcileriyle görüşmesinin de beklendiği aktarıldı.

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