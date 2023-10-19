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Almanya Başbakanı Scholz'dan, Hamas'a rehineleri bırakın çağrısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısını yineledi. Scholz, Federal Mecliste yaptığı konuşmada, 'Hepimize düşen önemli bir görev de rehinelerin ve kaçırılanların serbest bırakılmasıdır. Rehinelerin tümü ön koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır.' dedi.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 11:51 - Güncelleme:
Almanya Başbakanı Scholz'dan, Hamas'a rehineleri bırakın çağrısı
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Hamas'ın elindeki rehinelerin Tel Aviv'deki bazı akrabalarıyla konuştuğunu aktaran Scholz, "Bana durum hakkında ne hissettiklerini, duygularını, akrabaları ve sevdikleri için korkularını ve endişelerini anlatmaları çok zordu. Bu beni derinden etkiledi ve hala da etkisinden kurtulamıyorum." ifadesini kullandı.

Şansölye, İsrail'i ziyaretinde kendisi için önemli olanın; Almanya'nın yerinin kesinlikle İsrail'in yanı olduğuna işaret etti.

Gazze'ye insani yardım sağlamanın yollarının bulunmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Scholz, bölgeye yaptığı ziyaretindeki görüşmelerin kilit noktasının bu konu olduğunun altını çizdi.

"KUZEYDE YENİ CEPHE AÇARAK YENİ BİR TIRMANIŞI ENGELLEMEMİZ ÖNEMLİDİR"

Ürdün Kralı, Mısır ve Türkiye cumhurbaşkanları ve Katar Emiri ile yaptığı görüşmelerle çatışmanın bölgede daha fazla tırmanmaması için çaba sarf ettiğini aktaran Scholz, "Böyle bir yangının tüm bölge için yıkıcı olacağı konusunda hepimiz hemfikiriz. Bu nedenle durumun daha da tırmanmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmamız, kuzeyde yeni cephe açarak yeni bir tırmanışı engellememiz önemlidir. " diye konuştu.

Scholz, İran ve Hizbullah'ın bu çatışmaya girmemesi konusunda uyarıda bulunarak, "Bu, vahim bir hata olur." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarını da eleştiren Scholz, "Rusya Devlet Başkanı'nın sivil kayıplar olabileceği uyarısında bulunması beni öfkelendiriyor. Bundan daha alaycı bir şey olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

ŞANSÖLYE'DEN "UKRAYNA'YA DAHA FAZLA SİLAH SEVKİYATI VE MALİ DESTEK" SÖZÜ

Scholz, konuşmasında, gelecek hafta yapılacak AB zirvesine de değinerek, zirvede Orta Doğu'daki çatışmanın yanı sıra yaklaşan Ukrayna'ya destek konusunun da ele alınacağını söyledi.

Ukrayna'ya daha fazla silah sevkiyatı ve mali destek sözü veren Scholz, ülkesinin Ukrayna için kış paketi hazırladığını ve bu pakette Patriot uçaksavar füze sisteminden ek bir ünite, yeni Iris-T sistemleri, yeni Gepard uçaksavar tankları ve mühimmat bulunduğunu aktardı.

Scholz, Almanya'da antisemitizme ve İsrail düşmanlığına karşı sert önlemler alınması çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Anti-Semitizmin Almanya'da yeri yoktur ve buna karşı durmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu vatandaşlar ve siyasi sorumluluk taşıyanlar olarak yapacağız. Yahudi karşıtı sloganların atılacağı, insanların ölümünün yüceltileceği ve burada kabul edemeyeceğimiz her şeyin yapılacağı korkusunun olduğu toplantılara izin verilmemelidir."

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