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Almanya Başkonsolosluğu'ndan seçim süreci ile ilgili skandal açıklama

Milyonlar sandık başında iradelerini ortaya koyarken Almanya Başkonsolosluğu'ndan skandal bir uyarı mesajı geldi. Uyarı mesajında Alman vatandaşlarının şehirde dolaşmaması gerektiği ifade edildi.

14 Mayıs 2023 Pazar 18:09 - Güncelleme:
Almanya Başkonsolosluğu'ndan seçim süreci ile ilgili skandal açıklama
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Şimdiye kadar herhangi bir olumsuz gelişmenin kayıtlara geçmediği seçim süreci ile ilgili Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan provokatif bir paylaşım yapıldı.

Konsolosluktan yapılan açıklamada sandıkların kapanmasının ardından olayların çıkabileceği konusunda Alman vatandaşları uyardı. Enerji ve iletişim hatlarında da kesinti olabileceği öne sürülen uyarıda şehirde dolaşılmaması gerektiği belirtildi.

"BU AKŞAM ŞEHİRDE DOLAŞILMAMASINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Almanya Başkonsolosluğu'ndan yapılan skandal açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Seçim sonucunun belirsizliği ve adayların sonuçlara muhtemel tepkisi göz önüne alındığında, sandıkların kapanmasından sonraki saatlerde huzursuzluk yaşanabileceği göz ardı edilemez. Bu akşam şehirde dolaşılmamasını tavsiye ediyoruz. Enerji ve iletişim hatlarında kesinti olabileceğinden de korkulmaktadır. Bunun için elinizden geldiğince hazırlanmanızı öneririz.

  • İstanbul Başkonsolosluğu
  • Almanya
  • sandık

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