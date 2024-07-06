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Almanya çıkarması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Hollanda'nın karşı karşıya geleceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finali müsabakasını izlemek üzere Almanya'ya gidecek.

6 Temmuz 2024 Cumartesi 15:46 - Güncelleme:
Almanya çıkarması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a destek
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A Milli Takımımız, bugün kritik mücadeleye çıkacak... Ay-yıldızlılar, EURO 2024 çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacağı program iptal edildi.

MERİH DEMİRAL'A TAM DESTEK

Mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stadyumdan takip edecek. Erdoğan bu kararı çeyrek final mücadelesinde yıldız futbolcumuz Merih Demiral'in 'bozkurt işareti'nin ardından gelen baskılar sonrası aldı.

ERDOĞAN'DAN MERİH DEMİRAL AÇIKLAMASI

UEFA'nın Merih Demiral'ın bozkurt işaretli gol sevinciyle ilgili soruşturmasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi." ifadelerini kullanmıştı.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor." demişti.

"FEVKALADE BİR DURUM OLMAZSA, MAÇA GİTME KARARIMIZI VERDİK"

Erdoğan açıklamasının devamında ise, "İnşallah bütün mesele Cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik." ifadelerini kullanmıştı.

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