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Güncel

Almanya dev şirketi elden çıkarıyor! ABD'ye satacak

Almanya kamu demir yolu şirketi Deutsche Bahn (DB), Avrupa'daki toplu taşıma iştiraki Arriva'yı ABD merkezli altyapı yatırımcısı I Squared Capital'e satmak üzere anlaşıldığını bildirdi.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 14:14 - Güncelleme:
Almanya dev şirketi elden çıkarıyor! ABD'ye satacak
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DB'den yapılan açıklamada, I Squared Capital'in İngiltere, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Macaristan, İtalya, Polonya, Slovakya, Slovenya ve İspanya'da toplu taşıma hizmetleri veren Arriva'yı almayı kabul ettiği aktarıldı.

Açıklamada, satın almanın finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. Söz konusu satış anlaşmasının gerekli onaylar alındıktan sonra gelecek yıl tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan açıklamada, DB'nin Arriva'yı, Almanya'da demir yolu taşımacılığında ek büyüme ve kaynaklarını ana işine odaklayabilmek için sattığı belirtildi.

Deutsche Bahn, İngiltere merkezli Arriva'yı 2010'da satın almıştı.

  • Deutsche Bahn
  • Arriva
  • I Squared Capital

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