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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un Zelenskiy ile yapacağı görüşme iptal edildi

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bugün yapacağı görüşmenin zamanlamadaki zorluklar nedeniyle iptal edildiği ifade edildi.

IHA7 Şubat 2022 Pazartesi 18:53 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 18:53
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya-Ukrayna krizi devam ederken üç hafta içinde ikinci kez Ukrayna'yı ziyaret etti. Baerbock'un ziyaret kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmesi bekleniyordu. Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde, Baerbock'un Zelenskiy ile yapacağı görüşmenin zamanlamadaki zorluklar nedeniyle iptal edildiği ifade edilerek, Baerbock'un Zelenskiy yerine Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile görüşmesinin planlandığı aktarıldı.

Baerbock'un gerçekleştireceği görüşmelerde silah ihracatı konusunun üst sıralarda olması bekleniyor.

  • Annalena Baerbock
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