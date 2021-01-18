Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün Türkiye'de çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelecek.
İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Bakan Maas'ın 18 Ocak Pazartesi Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtildi.
Açıklamada "Yapılacak görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.