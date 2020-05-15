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Almanya, FETÖ'yü böyle koruyor

AB haberlerine odaklı Euractiv sitesinin muhabiri Gossner, Almanya'nın terör örgütü FETÖ'ye yaptığı ‘evlat' muamelesini araştırdı. 2019'da Türkiye'den gelip başvuranların dörtte birine sığınmacı statüsü tanınmasının hiç görülmediği belirtilen haberde, FETÖ'cülerin avukatı Christopher Wohnig'in sözlerine yer verildi: Özellikle eski kamu personelinin şansı çok yüksek.

15 Mayıs 2020 Cuma 09:46 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 09:46
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Avrupa Birliği'ne yakınlığı ile bilinen EURACTIV haber sitesinde Almanya Göçmen ve Mülteci Ajansı'nın FETÖ'cülere yaptığı özel muameleyi gözler önüne serdi.

Haberde 15 Temmuz sonrasında özellikle FETÖ’cülerin en büyük iltica başvurusunda bulunan grup haline geldiği belirtilerek, FETÖ’cü ilticacılara Almanya’nın hızla koruma ve sığınmacı statüsü verdiğine dikkat çekildi. Akşam'ın haberine göre, FETÖ’cülerin Almanya’daki avukatı olan Christopher Wohnig “Özellikle Türkiye’deki eski kamu personeli olanların sığınma statüsü alma şansları yüksek” dedi. 

Hafter milislerine ait lojistik araçların etkisiz hale getirildiği görüntüler yayınlandı

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