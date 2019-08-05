Almanya talebi kesin dille reddetti: Hürmüz'e asker göndermiyoruz Almanya, Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması amacıyla ABD öncülüğünde oluşturulacak donanma gücüne katkıda bulunmayı bir kez daha reddetti.