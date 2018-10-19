Almanya, terör örgütü PKK/YPG’ye 100 milyon euro yardımda bulunacak

Merkel hükümeti, Irak ve Suriye'de DEAŞ'tan arındırılan bölgelerdeki altyapı harcamalarında kullanılmak üzere 100 milyon euro yardımda bulunacağını duyurdu.

Açıklamada, yardımın 10 milyon euro’sunun Rakka ve Deyrizor için sağlanacağı belirtildi. ABD Başkanı’nın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Almanya'ya teşekkür etti.

(Güneş)