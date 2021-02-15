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Almanya: Terörün hiçbir şekilde hiçbir meşru gerekçesi olamaz

Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için açıklama yapan Almanya, 'Terörün hiçbir şekilde hiçbir meşru gerekçesi olamaz.' dedi.

AA15 Şubat 2021 Pazartesi 15:22 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:22
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Almanya, Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dileyerek, terörün hiçbir şekilde hiçbir meşru gerekçesi olamayacağını bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, AA muhabirinin sorusu üzerine, "Ailelere derinden başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Silahlı ihtilaflarda kesinlikle uluslararası insan hakları hukukuna riayet edilmesi gerektiğine dikkati çeken Sasse, "Terörün hiçbir şekilde, hiçbir meşru gerekçesi olamaz." dedi.

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